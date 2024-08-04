Турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене
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Накануне смешанной эстафеты по плаванию на открытой воде организаторы отменили тренировочный турнир из-за качества воды в реке Сене, а также из-за сильного течения, которое мешает спортсменам, сообщает Telegram-канал «Триатлон по правилам».
Официальная плавательная тренировка не состоялась 3 августа, а также ее отменили и 4 августа. Причинами стали плохое качество воды и течение. Технические делегаты решили реконфигурировать плавательный этап и провести его по правилам индивидуальных соревнований — спортсменам предстоит плыть по часовой стрелке с выходом на понтон в центре реки.
Смешанная эстафета по плаванию должна состояться 5 августа. Однако есть вероятность, что ее перенесут на 6 августа, но формат будет другой: либо триатлон, либо дуатлон.
Ведущие Алексей Калинин и Александр Кочетков, сертифицированные судьи World Triathlon, считают, что от соревнований в Сене организаторы уже точно отказались, но как именно будет проходить турнир, пока не объявили.
Ранее президент МОК Томас Бах высоко оценил состоявшиеся в Сене соревнования по триатлону на Олимпиаде в Париже. Он назвал их «Сена-сационными».