Турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене

Качество воды в Сене и сильное течение стали причиной отмены турнира по плаванию

Накануне смешанной эстафеты по плаванию на открытой воде организаторы отменили тренировочный турнир из-за качества воды в реке Сене, а также из-за сильного течения, которое мешает спортсменам, сообщает Telegram-канал «Триатлон по правилам» .

Официальная плавательная тренировка не состоялась 3 августа, а также ее отменили и 4 августа. Причинами стали плохое качество воды и течение. Технические делегаты решили реконфигурировать плавательный этап и провести его по правилам индивидуальных соревнований — спортсменам предстоит плыть по часовой стрелке с выходом на понтон в центре реки.

Смешанная эстафета по плаванию должна состояться 5 августа. Однако есть вероятность, что ее перенесут на 6 августа, но формат будет другой: либо триатлон, либо дуатлон.

Ведущие Алексей Калинин и Александр Кочетков, сертифицированные судьи World Triathlon, считают, что от соревнований в Сене организаторы уже точно отказались, но как именно будет проходить турнир, пока не объявили.

Ранее президент МОК Томас Бах высоко оценил состоявшиеся в Сене соревнования по триатлону на Олимпиаде в Париже. Он назвал их «Сена-сационными».