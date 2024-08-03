Томас Бах назвал соревнования по триатлону на Олимпиаде «Сена-сационными»

Президент МОК Томас Бах высоко оценил соревнования по триатлону, которые прошли на реке Сене на Олимпиаде в Париже, сообщает kp.ru .

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, „Сена-сационным“», — сказал Бах.

В Сене запрещено купаться с 1923 года из-за высокого содержания кишечной палочки и других патогенных бактерий. Французские власти потратили около 1,5 млрд евро на очистку реки. Также они провели исследования, показывающие, что в водоеме можно купаться.

При этом атлеты, участвующие в играх, недовольны. Звучали обвинения в том, что в реке много мусора. Также есть данные, что после турнира спортсменов тошнило.

Олимпиада проводится в Париже с 26 июля по 11 августа.