Турнир по мас-рестлингу для адаптивных спортсменов прошел в Люберцах

Представители школы мас-рестлинга из Люберец провели мастер-классы и турнир для участников III Всероссийского фестиваля студенческой молодежи по адаптивной физической культуре и спорту 27 ноября в МГТУ им. Баумана, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие объединило более 30 спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях среди мужчин и женщин в четырех весовых категориях. Участники фестиваля смогли познакомиться с мас-рестлингом и попробовать свои силы на помосте в рамках турнира.

Президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров выразил благодарность организаторам и инициаторам фестиваля.

«Выражаю особую благодарность организаторам и инициаторам фестиваля: директору центра фиджитал-образования и инновационных спортивных технологий Лилии Андрющенко, президенту комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борису Гришину, президенту благотворительного фонда содействия развитию спорта «Будь в форме» Сергею Кармазинскому», — отметил Петров.

Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и включенный во всероссийский реестр видов спорта в 2003 году. В 2017 году он получил статус вида спорта Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.