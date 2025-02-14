Турнир по футзалу среди юношей завершился в Серебряных Прудах

Соревнование приурочено к Дню православной молодежи и дню празднования 15 февраля Сретения Господня. Перед началом игры священник Виталий Храмов отслужил молебен, поздравил участников и организаторов турнира с предстоящим праздником и пожелал ребятам спортивных успехов.

Турнир прошел в упорной и увлекательной борьбе, ребята показали и красивый футбол и свой бойцовский характер. Победителем турнира стала команда «СОШ Чуйкова 2», второе место у команды «СОШ Чуйкова 1», третье место у команды «Совхозная СОШ» и четвертое место у команды «Узуновская СОШ».

Все участники награждены призами, медалями и дипломами от отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального округа Серебряные Пруды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.