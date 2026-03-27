ЦСКА обогнал другие московские клубы по посещаемости домашних матчей КХЛ

МТС составила портрет болельщика популярных московских хоккейных клубов — ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» — в период проведения домашних матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) сезона 2025–2026 годов, сообщает пресс-служба оператора.

Анализ посещаемости на основе данных сервиса «МТС Геоэффект», показал, что аудитория между мужчинами и женщинами разделилась поровну, почти треть зрителей приходила с детьми, а наибольшей популярностью пользовались игры ЦСКА. Посещаемость их матчей оказалась на 62% выше, чем у «Динамо», и на 3% превысила показатели «Спартака».

Портрет болельщика выглядит так: 43%— зрители в возрасте от 25 до 44 лет; 58% приезжали на матчи на общественном транспорте; каждый второй придерживается здорового образа жизни.

Большинство болельщиков (92%) ꟷ россияне. Из них 53% пришлось на жителей Москвы и Подмосковья и 39% — гостей из других российских регионов. Доля иностранных болельщиков ꟷ 8%.

Больше всего в столицу на матчи КХЛ приезжали из Краснодарского края (6%), Санкт-Петербурга (5%), Владимирской (4%), Калужской (4%) и Тверской (3%) областей.

Самым «хоккейным» районом Москвы стал Южный административный округ —18% столичных зрителей. В топ-3 вошли Северный АО (13%) и Юго-Западный АО (11%).

Среди зарубежных болельщиков самыми заинтересованными оказались жители Беларуси (15% от иностранных посетителей) и Китая (13%). В КХЛ выступают клубы из этих стран.