Три медали взяли спортсмены Подмосковья на чемпионате России по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Пловцы стали обладателями двух золотых и одной серебряной награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый день соревнований представитель Подмосковья Кирилл Беляев завоевал «золото» и титул национального чемпиона на дистанции 10 км. Еще одну награду высшей пробы добыл Александр Степанов, который стал чемпионом России в заплыве на 5 км. На этой же дистанции Кирилл Беляев финишировал вторым и стал обладателем серебряной медали.

Чемпионат России по плаванию на открытой воде проходит с 12 по 14 июня 2024 года в г. Ростов-на-Дону. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.