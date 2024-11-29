Три футбольных поля с подогревом обустроили на столичном стадионе «Локомотив»

Три обустроенных футбольных поля с подогревом появились на столичном стадионе «Локомотив» в рамках масштабного проекта по восстановлению спортивного сооружения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

Арена была создана в довоенные годы, со временем она стала ветшать. В 2023 году стадион перешел в собственность столицы, было принято решение о его восстановлении.

В этом году специалисты реконструируют стадион, вернув ему спортивную функцию. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в результате «Локомотив» станет новой точкой притяжения для жителей округа.

На стадионе уже обустроили одно большое футбольное поле площадью более 7,2 тыс. кв. метров и два тренировочных площадью 540 кв. метров каждое. Все они с подогревом. Для покрытия использовали искусственную траву.

Возле большого футбольного поля возвели трибуну на почти 1,2 тыс. зрителей. Также установили скамьи для запасных игроков, разместили спортивное табло.

Кроме того, оборудовали четыре 25-метровые спортивные мачты, в которых встроены прожекторы. Вокруг футбольных полей появились дорожки для бега, рядом также оборудовали спортивную площадку. В дальнейшем специалисты капитально отремонтируют здания арены.

Ранее в Москве после реконструкции открыли 13 поликлиник. Они обслуживают свыше 440 тыс. москвичей.