Третий этап регаты Tenzor Elite Cup 2025 пройдет в Подмосковье 4–5 сентября

С 4 по 7 сентября в акватории Пестовского водохранилища в Мытищах состоится третий этап международного парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В регате примут участие лидеры рейтинга TSC и серебряные призеры второго этапа — Bars Sailing Team Максима Батракова, команда Ptichki Sailing Team Эльвиры Пинчук, коллектив Aladdin под руководством Георгия Соколовского, коллективы «Яхт-клуба Пирогово» Александра Божко, S-kotiki Елены Веремеевой и «WHY NOT x Москва на волне» Ксении Головлевой. Также на старт выйдут команды W Sailing Team Петра Букина, Fata Morgana Евгения Андрианова, «Текила-Любовь» Алексея Васильева, Baby’s on Fire Алины и Артема Железновых, сборная Белоруссии под руководством заслуженного мастера спорта Сергея Кравцова, интернациональная команда Double V Sailing Team Михаила Сенаторова, экипаж Roscosmos Sailing Team и многие другие.

Турнир Tenzor Elite Cup реализует важные инициативы, способствующие широкому развитию парусного спорта и популяризации дисциплины. Предстоящий этап будет проведен в память легендарного яхтсмена Андрея Балашова.

В рамках большой регаты традиционно пройдут детские парусные соревнования для юных капитанов от 7 до 14 лет, тематическая встреча детей с титулованными яхтсменами — олимпийцами и чемпионами, а также береговая программа с трансляциями спортивных событий регаты.

Открытие соревнования состоится 5 сентября, а подведение итогов — 7 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.