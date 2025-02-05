Тренировка для любителей лыжного спорта пройдет в Подмосковье 9 февраля

Легендарный лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков 9 февраля проведет мастер-класс для гостей и жителей Подмосковья в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Тренировки со звездами в парках» и продолжит серию встреч любителей активного образа жизни с легендами спорта.

Александр Легков, несмотря на завершение профессиональной карьеры, является активным участником спортивно-массовых мероприятий в Московской области, сам регулярно выходит на лыжню и с удовольствием встречается с любителями лыж всех возрастов. 9 февраля у гостей и жителей Подмосковья будет возможность лично пообщаться с прославленным российским лыжником и узнать секреты его мастерства и отличной спортивной формы. Особенно это будет полезно юным лыжникам, которые мечтают стать профессионалами.

В программе мероприятия, помимо мастер-класса, эстафеты и конкурсы, за победу в которых участники получат памятные подарки. У любителей спорта также будет возможность выполнить задания спортивного «Колеса фортуны».

На протяжении всего зимнего сезона в Московской области проходит серия мероприятий с участием известных спортсменов. Проект «Тренировки со звездами в парках» стартовал 15 декабря в парке «Волкуша», где первый мастер-класс провел победитель этапов Кубка мира, чемпион России Михаил Девятьяров-младший. Вторая встреча жителей Подмосковья состоялась с бронзовым призером Олимпийских игр Николаем Мориловым на лыжном стадионе «Снежинка» им. Анфисы Резцовой.

Мастер-классы проходят на лыжных трассах региона бесплатно и без ограничений по возрасту. Чтобы узнать, кто станет следующим «звездным наставником» на подмосковной лыжне — следите за новостями. Анонсы размещаются в аккаунтах министерства спорта Подмосковья в социальных сетях, а также на сайте.

Дата: 9 февраля 2025 года.

Место: Московская область, Одинцовский городской округ, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной (г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе).

Время: 11:00.

Мероприятие организовано в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.