Тренер Камельзон считает, что Медведев может вернуться в топ-5 мирового рейтинга

Тренер по теннису Камельзон: Медведеву реально вернуться в топ-5 в 2026 году

По мнению заслуженного тренера России по теннису Наталии Камельзон, у теннисиста Даниила Медведева есть все шансы вновь войти в пятерку лучших в мире в течение 2026 года, сообщает Metaratings.ru .

Наталия Камельзон отметила, что ей жаль, что Даниил Медведев уступил Корентену Муте на старте турнира в Вене. Она полагает, что смена команды окажет положительное влияние на восстановление рейтинговых позиций Медведева. По ее словам, он уже демонстрирует прогресс в этом направлении. Учитывая его опыт, Камельзон оптимистично оценивает его перспективы.

«Медведеву реально вернуться в топ-5 за следующий год, но это будет непросто, учитывая количество сильных игроков сейчас. Есть много ребят, которые играют интересно и агрессивно», — добавила тренер.

29-летний Даниил Медведев в настоящее время занимает 14 место в рейтинге ATP. В августе российский теннисист прекратил сотрудничество с французским тренером Жилем Серварой и теперь тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гетцке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.