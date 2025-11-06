Тренер Юлия Каурова объяснила, почему фитнес-приложения не дают результата

Тренер сервиса WowFit Юлия Каурова рассказала, что современные фитнес-приложения редко приводят к реальным результатам из-за отсутствия индивидуального подхода и учета важных факторов, сообщает Газета.ru .

По ее словам, приложения не способны учитывать состояние здоровья, уровень подготовки и особенности телосложения пользователя.

«Большинство алгоритмов предлагают стандартный набор упражнений для среднестатистического пользователя. Такая схема не только неэффективна, но иногда может привести к перегрузке организма», — пояснила Каурова.

Тренер отметила, что приложения могут напоминать о тренировках и визуализировать прогресс, но не заменяют внутреннюю мотивацию. Пользователь может получить удовлетворение от отметки о выполнении упражнения, хотя фактическая нагрузка может быть минимальной. Это приводит к быстрому разочарованию и потере интереса к занятиям.

Каурова также подчеркнула, что фитнес-приложения редко учитывают питание, восстановление и психологическое состояние, которые важны для долгосрочного прогресса. По ее мнению, приложения часто предлагают линейное увеличение нагрузки, что может вызвать перегрузку и усталость. Кроме того, большинство программ игнорируют индивидуальные особенности рациона.

В то же время эксперт считает, что при грамотном использовании приложения могут стать полезным инструментом.

«Эффективность зависит от системного подхода, внимания к сигналам тела и комплексного учета питания, восстановления и эмоционального состояния», — заключила Каурова.

