Тренер Дворца спорта «Егорьевск» победила во всероссийском турнире «PRO движение»

С 14 по 15 декабря в Мытищах проходил Открытый Всероссийский турнир по пауэрлифтингу «PRO ДВИЖЕНИЕ 2024», в котором приняли участие более 450 спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Среди участников — персональный инструктор Дворца спорта «Егорьевск», мастер спорта по пауэрлифтингу, по жиму лежа и становой тяге Виктория Староверова. Девушка заняла 1 место по жиму лежа без экипировки в категории до 56 кг и 2 место в абсолютном зачете, уступив сопернице из Москвы всего 0,4 очка и на 3,67 — опережая обладательницу третьего места.

«Спорт люблю с детства. Тренажерный зал начала посещать с 2015 года, 5 лет занимаюсь жимом лежа. На соревнованиях „Pro Движение“ планировала выполнить норматив МСМК, но из -за сильного волнения, так как давно не выступала, реализовать задуманное пока не получилось, плюс подвела давняя травма плеча, но я не расстраиваюсь и все-равно иду к своей цели. В планах на будущее — подготовиться и выполнить норматив Элита России в жиме лежа», — поделилась Виктория Староверова.

Ранее стало известно, что егорьевские рукопашники в составе сборной Московской области завоевали 1-е общекомандное место на Первенстве и Чемпионате ЦФО России, а также привезли в спортшколу «Виктория» 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.