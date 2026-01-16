сегодня в 10:50

Трамп назвал легендарным российского вратаря НХЛ и пожал ему руку

Президент США Дональд Трамп принял хоккеистов и персонал «Флориды» в Белом доме. Команда победила в Кубке Стэнли прошлого сезона. Особенно глава государства отметил российского вратаря Сергея Бобровского, сообщает ТАСС .

Трамп пожал ему руку и назвал спортсмена легендарным. «Флорида» выиграла Кубок Стэнли во второй раз, обыграв в финальной серии канадский «Эдмонтон». Также в команде выступает российский защитник Дмитрий Куликов.

В нынешнем чемпионате по результатам 45 матчей «Флорида» набрала 51 очко. Команда находится на 7 месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 917-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

