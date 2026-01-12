сегодня в 04:51

Александр Овечкин забросил 917-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 917-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю, сообщает РИА Новости .

Нападающий забросил шайбу в матче регулярного чемпионата в ворота «Нэшвилл Предаторз».

Шайба стала для Овечкина 917 в НХЛ.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по выигрышным голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом матчей плей-офф.

В игре с «Анахаймом» (7:4) спортсмен закинул две шайбы.

