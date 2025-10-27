Торжественное открытие Единой школьной лиги состоялось в Ленинском округе

В минувшие выходные в подмосковном Ленинском городском округе в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева впервые стартовала Единая школьная лига Московской области, знаменуя собой новый этап в развитии детского и юношеского спорта в муниципалитете. Мероприятие началось с приветственного слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Этот проект открывает новые возможности для развития школьного спорта. Мы создаем условия, чтобы каждый ребенок мог проявить свои способности, а талантливые спортсмены получали достойную поддержку. Уверен, что Лига станет традицией и поможет воспитать новое поколение чемпионов», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В церемонии открытия приняли участие почетные гости: заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников, главный куратор Лиги, начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин, начальник управления образования Наталия Киселева, заслуженный мастер спорта России Диана Густилина, а также директора школ, учителя физической культуры и делегации спортсменов. Сразу после официальной части стартовали соревнования по стритболу и футболу. Мероприятие сопровождалось творческими выступлениями местных коллективов.

«Спорт — это главное в моей жизни. Моим вдохновителем в футболе стал Игорь Акинфеев, поэтому и я играю на позиции вратаря. Сегодня очень важно выиграть и занять первое место», — отметил участник Единой школьной лиги, ученик Бутовской школы № 2 Николай Цымбалюк.

Первая Единая школьная спортивная лига объединила 18 команд из сильнейших школ Ленинского городского округа. Победитель Лиги представит муниципалитет на областных соревнованиях среди муниципальных образований, где поборется за звание лучшей школьной команды Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.