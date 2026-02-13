Точилин посоветовал Кисляку сосредоточиться на карьере в Европе, а не в Бразилии

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин заявил, что полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку стоит продолжить карьеру в Европе, а не в Бразилии. По его мнению, переход в южноамериканский чемпионат в 20 лет будет преждевременным, сообщает Metaratings.ru .

Ранее Metaratings.ru сообщил, что представители Кисляка рассматривают варианты с «Фламенго» и «Палмейрасом», однако приоритетом остается переход в европейский клуб.

«Если мы говорим о Кисляке, то, наверное, преждевременно в таком возрасте ехать в бразильский чемпионат. Как правило, оттуда молодые футболисты едут к нам, чтобы потом попасть в Европу. Это как ступенька. Поэтому ехать в обратном направлении… Если Кисляк хочет расти дальше, то надо думать больше о Европе», — сказал Точилин.

Он добавил, что вариант с Бразилией можно рассматривать в более зрелом возрасте, но не в 19–20 лет.

20-летний Кисляк провел за ЦСКА 69 матчей, забил десять мячей и сделал шесть голевых передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 млн евро. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

