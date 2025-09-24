Теннисисты Подмосковья взяли четыре медали престижных международных турниров

Представители Московской области, выступая на международных турнирах по теннису, завоевали золотую, серебряную и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Теннисист Тимофей Дерепаско стал победителем крупных международных соревнований M15 HURGHADA. Спортсмен выступал в парном разряде с представителем Великобритании. Второе место занял тандем спортсменов из Германии и Австрии, а третье место занял дуэт из Италии.

Соревнования M15 HURGHADA проходили с 15 по 21 сентября 2025 года в г. Хургада (Египет).

Обладателем серебряной медали другого международного турнира по теннису J300 BEIJING стал Егор Плешивцев, который выступал в парном разряде с другим российским спортсменом. Первое место занял дуэт из Германии и Испании, а бронзовыми призерами стали два тандема: из Тайваня и Гонконга и из Франции и Хорватии.

Кроме того, в одиночном разряде среди мужчин Егор Плешивцев стал обладателем бронзовой награды. Первое место занял представитель Германии, а серебряным призером стал теннисист из Тайваня. Также бронзовым призером стал испанский спортсмен. Еще одну бронзу завоевала спортсменка из Южной Кореи.

В женском одиночном разряде на китайском корте бронзу завоевала представительница Подмосковья Анна Пушкарева. Победительницей в этих соревнованиях стала также россиянка, а серебряным призером — китайская теннисистка. Еще одну бронзовую награду завоевала спортсменка из Южной Кореи.

Международные соревнования по теннису J300 BEIJING проходили с 16 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.