Теннисистки Серпухова выиграли командный чемпионат Московской области

Женская команда Серпухова по настольному теннису одержала победу на командном чемпионате Московской области, который прошел 13–14 декабря в Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сборные команды Серпухова по настольному теннису завершили сезон с высокими результатами, завоевав медали всех достоинств на командном чемпионате и первенстве Московской области. Соревнования прошли во дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуево и собрали 25 женских и 29 мужских команд.

Женская команда Серпухова, в составе которой выступали как опытные спортсменки, так и воспитанницы спортивной школы «Звезда», одержала волевую победу в решающих матчах и стала чемпионкой Московской области.

В командном первенстве области девушки из Серпухова также заняли призовые места: команда до 16 лет завоевала серебро, а команда до 14 лет — бронзу. Мужская команда Серпухова боролась за третье место, но уступила сопернику и осталась рядом с призовой тройкой.

Администрация округа и спортивная школа поздравили спортсменов, их родителей и тренеров Светлану Грабилову и Дарью Никишину с успешным завершением сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.