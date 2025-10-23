Теннисистка Подмосковья стала победителем международного турнира Taipei Open

Дмитровская спортсменка Виктория Львова победила на международном турнире Taipei Open по теннису на колясках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче за «золото» турнира Виктория Львова встретилась с представительницей Израиля Марьян Зикри. Противостояние было напряженным и победителя удалось определить лишь на тай-брейке. Подмосковная спортсменка одержала победу со счетом 12:10.

Неделей ранее Виктория Львова стала абсолютной победительницей международных соревнований «ИКАР-2025» в подмосковном Красногорске. Она победила и в одиночном, и в парном разрядах.

Международные соревнования Taipei Open по теннису на колясках прошли с 17 по 20 октября 2025 года город Тайбэй (Тайвань). В турнире приняли участие 17 спортсменок из девяти стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.