Теннисистка из Одинцова победила на Первенстве Москвы по спорту глухих

Мария Меланченко из Одинцова заняла первое место в женском парном разряде на Первенстве Москвы по спорту глухих по настольному теннису 17 января, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Турнир по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха прошел в Москве 17 января. Мария Меланченко, обучающаяся отделения настольного тенниса спортшколы «Одинцово», стала победительницей в женском парном разряде.

Руководитель спортшколы Владимир Леонтьев отметил, что эта победа позволила спортсменке пройти отбор на Первенство России. Он поздравил Марию и ее отца и тренера Алексея Болотникова с успехом и пожелал новых побед на крупных турнирах.

Дисциплина настольный теннис в спорте глухих входит в программу Олимпийских игр. Этот вид спорта помогает людям с ограниченными возможностями здоровья развиваться физически, приобретать уверенность и адаптироваться в обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.