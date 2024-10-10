Теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Надаль — один из самых успешных теннисистов в истории.

Надаль 209 недель был первой ракеткой мира, рекордные 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема» и дважды становился олимпийским чемпионом. Теннисист выиграл за карьеру 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «Мастерс».

Надаля считают одним из самых атлетичных и выносливых теннисистов. Его достижения и вклад в теннис сделали его одной из самых почитаемых и узнаваемых фигур в истории спорта.