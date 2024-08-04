Сербский теннисист Новак Джокович впервые стал олимпийским чемпионом

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Теннисист Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса и стал олимпийским чемпионом

Сербский теннисист Новак Джокович впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом, обыграв испанца Карлоса Алькараса, сообщает РБК .

37-летний Джокович вырвал победу из рук испанца со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Это первая золотая медаль теннисиста за пять Олимпиад, в которых он участвовал.

Ранее Джокович занимал только третье место на Играх в 2008 году.

Олимпийские игры в 2024 году проходят в Париже. Организаторы отказались проводить соревнования на открытой воде из-за качества воды в Сене и сильного течения.