Теннисист Медведев победил серба Лайовича в первом матче US Open
US Open: российский теннисист Медведев начал турнир с победы над сербом
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Теннисист из России Даниил Медведев победил серба Душана Лайовича в первом матче турнира US Open, который проводится в Нью-Йорке. Об этом стало известно из данных турнирной сетки.
Российский спортсмен победил сербского противника со счетом 6:3, 3:6, 6:3 и 6:1. Таким образом, Медведев вышел во второй круг US Open.
Следующим соперником российского теннисиста станет венгр Фабиан Марожан. Они схлестнутся в поединке 29 августа в 18:00.
Ранее Даниил Медведев проявлял раздражение во время теннисного матча и просил зрителей не свистеть. Однако затем он извинился за неспортивное поведение.