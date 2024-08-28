Теннисист Медведев победил серба Лайовича в первом матче US Open

сегодня в 11:04

US Open: российский теннисист Медведев начал турнир с победы над сербом

Теннисист из России Даниил Медведев победил серба Душана Лайовича в первом матче турнира US Open, который проводится в Нью-Йорке. Об этом стало известно из данных турнирной сетки.

Российский спортсмен победил сербского противника со счетом 6:3, 3:6, 6:3 и 6:1. Таким образом, Медведев вышел во второй круг US Open.

Следующим соперником российского теннисиста станет венгр Фабиан Марожан. Они схлестнутся в поединке 29 августа в 18:00.

Ранее Даниил Медведев проявлял раздражение во время теннисного матча и просил зрителей не свистеть. Однако затем он извинился за неспортивное поведение.