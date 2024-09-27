Теннисист Медведев обыграл француза Монфиса и прошел во второй круг турнира ATP 500

Российский теннисист Даниил Медведев прошел во второй круг ATP 500 в Пекине

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл француза Гаэля Монфиса в матче первого круга турнира ATP 500 в Пекине, сообщает «Матч ТВ» .

28-летний Медведев получил третий номер посева в матче первого круга турнира. Россиянин обыграл француза со счетом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 32 минуты. Пятой ракетке мира удалось прервать серию из трех поражений и победить сразу в двух сетах.

Победа обеспечила Медведеву прохождение во второй круг турнира. В следующий раз российский теннисист померяется силами также с представителем Франции Адрианом Маннарино.

Медведев занимает пятую строчку рейтинга самых сильных теннисистов. Он смог завоевать 20 титулов на турнирах АТР. В этом году соревнования завершатся в Пекине 2 октября. Призовой фонд составляет 3,72 млн долларов.