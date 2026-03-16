Теннисист из Шатуры завоевал серебро спартакиады в Пензе

Спортсмен из Шатуры Максим Иванов стал серебряным призером Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по настольному теннису, которая завершилась 13 марта в Пензе. В соревнованиях участвовали более 250 атлетов из 26 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.