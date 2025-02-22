Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике
Фото - © РИА Новости
Татьяна Сергаева сменила Ирину Виннер на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Кандидатуру утвердил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев, сообщает Baza.
Ранее Ирина Винер заявила, что приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера национальной сборной, которую возглавляла с 2001 года. Она поблагодарила своих подопечных, коллег и болельщиков.
Татьяна Сергаева — выдающийся спортсмен и тренер. В 1997 году ей было присвоено звание заслуженного тренера России. На протяжении 17 лет Сергаева была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.
Сергаева воспитала олимпийских чемпионок Анастасию Близнюк, Анастасию Татареву и Марию Толкачеву, а также чемпионок мира и Европы Диану Борисову и Екатерину Малыгину.