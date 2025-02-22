Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

Ранее Ирина Винер заявила, что приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера национальной сборной, которую возглавляла с 2001 года. Она поблагодарила своих подопечных, коллег и болельщиков.

Татьяна Сергаева — выдающийся спортсмен и тренер. В 1997 году ей было присвоено звание заслуженного тренера России. На протяжении 17 лет Сергаева была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.

Сергаева воспитала олимпийских чемпионок Анастасию Близнюк, Анастасию Татареву и Марию Толкачеву, а также чемпионок мира и Европы Диану Борисову и Екатерину Малыгину.