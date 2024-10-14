Тарасова: пока рано говорить о спортивных перспективах Александра Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что пока рано говорить о перспективах Александра Плющенко на льду из-за его юного возраста, сообщает « Матч ТВ ».

В воскресенье в Ивантеевке Московской области прошли соревнования по фигурному катанию.11-летний Плющенко одержал победу в первом спортивном разряде в своей возрастной категории.

Тарасова прокомментировала его триумф. Тренер отметила, что Александра пока что рано называть перспективным спортсменом из-за его юного возраста. По словам тренера, «выделять таких маленьких детей» не следует.

Тарасова добавила, что сейчас следует смотреть на то, что именно умеет делать Плющенко, а не на каких соревнованиях побеждает.

Ранее Александр сказал хоккеисту Александру Овечкину, что исполнит тройной аксель в этом сезоне. Юный спортсмен отметил, что после этого он начнет изучать четверные прыжки. Тарасова заявила, что Плющенко пока что не сможет это сделать, так как не имеет «базовых данных».

Ранее суд постановил взыскать почти 2 млн руб. с фигуристки в пользу академии Плющенко. Девушка перешла в другую школу и теперь должна вернуть деньги, которые потратили на ее обучение.