Более 1400 человек приняли участие в забеге по пересеченной местности в Одинцове

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошел традиционный забег по пересеченной местности «Одинцово Trail», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошел традиционный забег по пересеченной местности «Одинцово Trail», сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

На старт вышло более 1 400 любителей бега, соревновавшихся на дистанциях от 1 до 20 километров. Победители определялись в восьми возрастных категориях, включая самую младшую группу для детей от 6 до 9 лет.

Маршруты пролегали через живописный Одинцовский парк, где участники наслаждались природой во время майских праздников. По пути для участников были организованы пункты питания, а также выступали творческие коллективы с развлекательной программой.

Каждый участник на финише получил медаль соревнований и сувениры от партнеров мероприятия.

Предварительные результаты доступны на сайте.

Традиционный забег «Одинцово Trail» прошел при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».



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