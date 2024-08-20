Студенты Подмосковья стали призерами турнира «Afghanistan Badminton Championship»

Студенты факультета физической культуры и спорта ГСГУ побывали на спортивных сборах в Малайзии, а затем приняли участие в международных соревнованиях по бадминтону «Afghanistan Badminton Championship». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Турнир проходил в столице Афганистана — Кабуле. Россию представляли три студента: Владислав Добычкин, Глеб Степаков и Артур Печенкин. В одиночном мужском зачете каждый из них завоевал по медали: Владислав — золотую, Глеб — серебряную, а Артур — бронзовую.

«Очень здорово вновь оказаться на международном турнире, получить опыт и обменяться спортивным мастерством с игроками из других стран. Для нас, „личников“, это очень важно», — рассказал Степаков.

В парном разряде Глеб и Артур заняли первое место, а Владислав и его напарник из Афганистана — второе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.