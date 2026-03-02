Стрелок из Подмосковья Аристархов выиграл чемпионат Европы

Спортсмен из Подмосковья Антон Аристархов завоевал золото чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который проходит с 1 по 4 марта в Ереване. Он победил в упражнении с пневматическим пистолетом на дистанции 10 метров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Антон Аристархов, представляющий Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта из Ногинска, набрал в финале 242,2 балла. Серебряную медаль завоевал спортсмен из Германии, бронзу — стрелок из Швейцарии.

«Я искренне рад, потому что этот день настал, я выиграл чемпионат Европы среди взрослых. Такого в моей карьере еще не было. Даже несмотря на то, что было много ошибок, много не получалось, все равно я как-то внутренне верил, что либо газ в пол, либо все», — прокомментировал Антон Аристархов.

В прошлом году спортсмен стал чемпионом Европы в упражнении «соло, пистолет пневматический, 10 м», а ранее трижды выигрывал юниорские первенства Европы. Кроме того, он является бронзовым призером чемпионата мира в стрельбе из пистолета с дистанции 50 метров.

В турнире в Ереване участвуют 350 спортсменов из 40 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.