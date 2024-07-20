Столица превратилась в тюремный лагерь: Филиппо о ситуации в Париже перед Играми

Глава французской партии «Патриоты» Флориант Филиппо заявил, что перед стартом Олимпийских игр сделал рабочий объезд столицы страны и пришел к выводу, что обстановка в Париже очень напоминает тюремный лагерь, сообщает радио Sputnik .

Филиппо провел аналогию между обстановкой в городе и тюрьмой из-за многочисленных ограничений, которые в настоящее время действуют во французской столице.

«Объездив вчера Париж, я убедился, что столица превратилась в тюремный лагерь! Это неслыханно больше нигде в мире. Полицейские, с которыми я разговаривал, сказали мне, что они осознают безумную абсурдность того, что им приходится делать… К сожалению, они все равно это делают!» — написал политик в соцсети Х.

Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. В период с 18 по 26 июля в Париже действует так называемый «периметр безопасности» с доступом по QR-кодам. Парижане, проживающие внутри зоны ограничений, должны получить специальный пропуск, если хотят посещать заведения общественного питания или пользоваться услугами гостиниц в вышеуказанные даты.

Ранее РИАМО подготовило материал о предстоящей Олимпиаде. Узнать, кто из российских спортсменов будет участвовать в соревнованиях, а также на каких площадках будет вестись трансляция, можно, перейдя по ссылке.