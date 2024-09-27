Старшеклассники двух гимназий Люберец выполнили нормы ГТО

На стадионе «Урожай» в поселке Томилино городского округа Люберцы состоялось спортивное мероприятие, во время которого ученики двух гимназий в рамках программы «В вуз с ГТО» выполняли нормативы ГТО, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Еще 30 человек выполнили нормативы ВФСК ГТО в рамках программы „В вуз с ГТО“. На этот раз это ученики гимназий № 18 и № 20 городского округа Люберцы. Только на этой неделе в рамках программы нормы выполняли около ста старшеклассников», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что по результатам выполнения норм участникам будут присвоены бронзовые, серебряные или золотые знаки отличия ВФСК ГТО, с которыми они будут поступать в выбранный вуз. Гимназисты получат свои знаки в I квартале 2025 года. Уточнить необходимую информацию можно по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru.

«В проекте „В вуз с ГТО“ участвуют 1324 ученика 11-х классов округа. Это уникальный проект, который реализуется в таких масштабах только в нашем округе. Получение знака ГТО для детей — не только стимул для занятий спортом, но и дополнительные баллы при зачислении в вуз. В этом году успешно завершилась программа „В школу с ГТО“, по итогам которой знаки ВФСК ГТО получили 676 первоклашек», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.