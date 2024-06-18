Стало известно, сколько 24-летнему футболисту Глушенкову предложили в Петербурге

Карпов: Глушенков заработает в «Зените» 1 млрд рублей за четыре сезона

Футбольный журналист Иван Карпов заявил, что 24-летний футболист Максим Глушенков перейдет из московского «Локомотива» в «Зенит» и трансфер уже согласован. Инсайдер добавил, что за четыре года по контракту в стане петербуржцев форвард заработает 1 миллиард рублей, сообщает газета «Петербургский дневник».

Зарплата Глушенкова за один сезон составит 240 миллионов рублей. Дополнительно по 50 млн руб. нападающему заплатят в качестве бонусов, если «Зенит» будет завоевывать чемпионства.

«Локомотив» предлагал Глушенкову 120 млн рублей в год, в то время как «Зенит» — вдвое больше.

«Но таких гигантских денег, как башляет „Зенит“, „паровозы“ дать не могут. Поэтому, несмотря на желание Макса остаться в Москве, он переезжает в Санкт-Петербург», — заявил инсайдер.

Вместе с тем «сине-бело-голубые» заплатят еще 600 миллионов рублей за переход 24-летнего игрока в свой клуб, после чего внесут еще 400 млн руб. на подъемные и агентские выплаты.

Иван Карпов также отметил, что Максим Глушенков пройдет медобследование в «Зените» уже 18 июня.