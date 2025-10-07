Стало известно о сорвавшемся переходе легенды «Барсы» в клуб РПЛ

Бывшему игроку и главному тренеру «Барселоны» Хави предлагали тренировать «Спартак», но 45-летний испанец отказался переезжать в Россию, выяснило Metaratings.ru . По его данным, представители «красно-белых» лично контактировали с испанским специалистом.

Ранее ответственные лица компании «Лукойл», которая является спонсором «Спартака», были неудовлетворены отсутствием кандидатуры на замену главному тренеру Деяну Станковичу. После этого, по информации журналистов, с представителями энергогиганта беседовал спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао.

На днях СМИ сообщали, что «Спартак» оставляет Станковича на посту главного тренера команды. Как писал Metaratings.ru, сербского наставника решили не увольнять из-за того, что его сменщик так и не был согласован.

Между тем на днях стартовали продажи билетов на прощальный матч экс-полузащитника «Локомотива» и «Спартака» Дениса Глушакова.

