Стало известно имя нового главного тренера мадридского «Реала»

сегодня в 14:03

«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба

Мадридский «Реал» объявил о назначении испанца Хаби Алонсо на пост главного тренера королевского клуба. Контракт со специалистом рассчитан до июня 2028 года, сообщает на сайте клуба.

Экс-полузащитник защищал цвета мадридского «Реала» с 2009 по 2014 год.

Прошлым местом работы испанского специалиста был леверкузенский «Байер», который под руководством Хаби Алонсо стал чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее стало известно, что итальянский тренер Карло Анчелотти покинет мадридский «Реал» после завершения последнего матча чемпионата Испании против «Реал Сосьедад», а затем станет главным тренером сборной Бразилии. Анчелотти — первый тренер, завоевавший титулы в 5 крупнейших национальных чемпионатах Европы.