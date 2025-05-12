Новым тренером сборной Бразилии по футболу станет Карло Анчелотти

Итальянский тренер Карло Анчелотти покинет должность в мадридском «Реале» после завершения последнего матча чемпионата Испании против «Реал Сосьедад», после чего станет главным тренером сборной Бразилии по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на The Athletic.

В марте 2025 года с поста тренера бразильской национальной команды был уволен Доривал Жуниор, который возглавлял команду с января 2024 года. Под его управлением команда завоевала 21 очко после 14 матчей, заняв четвертое место в квалификационном турнире на чемпионат мира 2026 года.

Карло Анчелотти имеет уникальные достижения в своей карьере, включая пять побед в Лиге чемпионов. Этот факт делает его рекордсменом среди тренеров в этом турнире.

Анчелотти также приводил к успеху «Челси» в Англии, «Баварию» в Германии, «Милан» в Италии и ПСЖ во Франции, став первым тренером, который завоевал титулы в пяти крупнейших национальных чемпионатах Европы. В мировом футболе его считают выдающейся фигурой.