Стал известен состав команд гала-матча на Кубок Александра Овечкина Ovi Cup-2

Гала-матч легенд хоккея соберет на «Арене Мытищи» самых ярких представителей отечественного хоккея. Звездная игра состоится 10 августа в рамках финального дня VI Кубка Александра Овечкина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В состав команды, которую возглавит Александр Овечкин, вошли звезды НХЛ и КХЛ Евгений Малкин, Михаил Сергачев, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов, Александр Романов и другие известные спортсмены. Сергей Овечкин — сын Александра Овечкина — уже второй год подряд выйдет на лед вместе с отцом.

Противостоять ледовой дружине «Александра Великого» будет не менее звездная сборная под руководством легендарного Вячеслава Фетисова: Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко, Евгений Артюхин, а также другие хоккеисты.

10 августа пройдут заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина. А также пройдет церемония награждения победителей и призеров детского турнира. Переходящий кубок соревнований будет вручать лично Александр Овечкин. Кроме того, в день события на «Арене Мытищи» с 10:00 все желающие смогут поучаствовать в игровых активностях. Начало гала-матча «Легенд хоккея» в 11:00.

Место проведения: округ Мытищи, ул. Летная, 17, «Арена Мытищи».

Кубок Александра Овечкина Ovi Cup проводится в Подмосковье с 2018 года. За свою пятилетнюю историю соревнования стали визитной карточкой Московской области. По количеству участников, географии команд и уровню организации турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.