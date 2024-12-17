Стал известен лучший игрок года по версии ФИФА
Лучшим футболистом 2024 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) был признан нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, сообщает «Лента.ру».
Торжественная церемония вручении премии The Best FIFA Football Awards проходит во вторник в катарской Дохе. В процессе отбора ФИФА ориентировалась на результаты, показанные игроками в период с 21 августа прошлого года по 10 августа 2024 года.
По итогам текущего года 24-летний бразилец в составе королевского клуба стал чемпионом Испании, обладателем Лиги чемпионов, а также Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.
Победу в номинации «Лучший тренер года» одержал итальянец Карло Анчелотти, который возглавляет испанский «Реал Мадрид», а лучшей футболисткой федерация признала полузащитника каталонской «Барселоны» Айтану Бонмати.
Ранее 28-летний испанец Родри (Родриго Эрнандес) стал обладателем «Золотого мяча — 2024». Ежегодная награда французского журнала France Football считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста.