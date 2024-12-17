Стал известен лучший игрок года по версии ФИФА

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком по версии ФИФА

Лучшим футболистом 2024 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) был признан нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, сообщает «Лента.ру» .

Торжественная церемония вручении премии The Best FIFA Football Awards проходит во вторник в катарской Дохе. В процессе отбора ФИФА ориентировалась на результаты, показанные игроками в период с 21 августа прошлого года по 10 августа 2024 года.

По итогам текущего года 24-летний бразилец в составе королевского клуба стал чемпионом Испании, обладателем Лиги чемпионов, а также Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

Победу в номинации «Лучший тренер года» одержал итальянец Карло Анчелотти, который возглавляет испанский «Реал Мадрид», а лучшей футболисткой федерация признала полузащитника каталонской «Барселоны» Айтану Бонмати.

Ранее 28-летний испанец Родри (Родриго Эрнандес) стал обладателем «Золотого мяча — 2024». Ежегодная награда французского журнала France Football считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста.