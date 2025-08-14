Стадиону «Старт» в Ногинске подарили сертификат на приобретение спецтехники

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов в рамках рабочей поездки посетил стадион «Старт» в городе Ногинск. Депутат приехал с важной миссией — вручить сертификат на приобретение трактора для футбольного поля с навесным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Богородского округа.

По словам Марка Константиновича, это значимый шаг в развитии спортивной инфраструктуры Богородского округа, который поможет поддерживать поле в отличном состоянии и создавать условия для занятий спортом всех возрастов.

Вместе с руководителем Дирекции спортивных сооружений Богородского округа Артемом Захаровым осмотрели обновленный стадион и обсудили планы по дальнейшему развитию спортивных объектов. В ходе визита также осмотрели ледовую хоккейную арену.

«Такие встречи помогают лучше понять потребности спортивных объектов и поддерживать активный образ жизни в нашем регионе. Впереди — новые проекты и инициативы для развития спорта!» — отметил депутат.

В прошлом году стадион открыл свои двери после капитального ремонта. В ходе работ на стадионе заменили поле с натуральным покрытием на искусственное и с подогревом. Так же модернизировали спортивные залы, обновили покрытие. На стадионе появились легкоатлетические дорожки, уличные тренажеры, спортивная площадка для мини-футбола, и волейбола.

Стадион «Старт» был построен в 1975 году. С 2021 года стадион временно закрыли, признав его аварийным. Теперь он вновь принимает спортсменов и любителей активного образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.