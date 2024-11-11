Две домодедовские спортсменки стали чемпионками России по боксу

«Я уже пятикратная чемпионка России и это, конечно, показатель мастерства. Я много работаю и тренируюсь для такого результата. Мне приятно, что за меня приехали болеть близкие люди, мама и брат, муж, коллеги с работы. Для меня не теряют актуальность мои титулы, я всегда настраиваюсь на каждый поединок очень серьезно, всегда волнуюсь и переживаю. У меня нет такого, что я самая крутая и каждую соперницу я уважаю», — сказала Чумгалакова.

Для Юлии это уже пятая победа в чемпионате, для Елены — исполнение мечты!

«Теперь я чемпионка России, это моя самая главная мечта и самая важная победа. Я ещё не понимаю свои эмоции, сложно сказать, в душе смешанные чувства, потому что долго щла к титулу. Я очень хотела этого и, когда мне подняли руку — я начала думать о том, а точно ли это происходит со мной и это моя реальность? Поэтому ещё прихожу в себя и чувства. Я услышала во время перерыва, что выиграла первый раунд и мне нужно было работать во втором, а в третьем уже экономить силы. Поняла в конце, что нужно прибавлять и забирать победу себе. Очень хочу позвонить семье и обрадовать всех результатом, за меня многие переживали и болели», — поделилась эмоциями сразу после боя Елена Бабичева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.