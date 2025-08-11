Сразу 2 подмосковные сборные стали победителями Спартакиады молодежи по теннису

сегодня в 11:39

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали командного зачета соревнований по теннису среди юниоров и юниорок в рамках VI летней Спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обе подмосковных сборных прошли весь турнир без единого поражения. В команде юниоров выступили: Тимофей Дерепаско, Егор Плешивцев и Роман Харламов. А в турнире среди юниорок приняли участие: Екатерина Тупицына, Дарья Корешкова и Анна Пушкарева.

​На пути к награде высшего достоинства трио теннисисток из Московской области переиграли сборные Воронежской (3:0), Рязанской (2:1), Архангельской (3:0), Ростовской (2:0) и Свердловской (2:1) областей. В матче за звание победительниц Спартакиады была повержена команда Москвы со счетом 2:1.

Также не нашлось равных тройке подмосковных юниоров. Они одолели соперников из ХМАО-Югра (3:0), Воронежской области (3:0), Ленинградской области (3:0), Москвы (2:1) и в заключительном противостоянии взяли верх над сборной Самарской области — 2:0.

​Спортсмены из Московской области представляют городской округ Химки и городской округ Красноярск.

​Соревнования по теннису в рамках VI летней Спартакиады молодежи России проходили в городе Рязань с 3 по 10 августа. В них приняли участие свыше 100 спортсменов из 17 регионов РФ.

По результатам 46 из 66 зачетных дисциплин Спартакиады молодежи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачете среди субъектов РФ.

Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.