Спустя 14 лет после авиакатастрофы ярославский клуб стал чемпионом КХЛ

Ярославский «Локомотив» вписал свое имя в историю российского хоккея, впервые завоевав главный трофей Континентальной хоккейной лиги, сообщает RT .

.В решающем матче финальной серии команда Игоря Никитина в овертайме обыграла челябинский «Трактор» со счетом 2:1, завершив серию со счетом 4-1.

Золотую шайбу на 63-й минуте матча забросил Максим Шалунов, для которого этот трофей стал вторым в карьере — в 2019 году он уже выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА под руководством того же Никитина.

Этот триумф стал особенно символичным для ярославского клуба, пережившего страшную трагедию 7 сентября 2011 года, когда в авиакатастрофе погиб практически весь состав команды — 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба.

«Локомотив» стал второй командой в истории КХЛ после ЦСКА (2019), которой удалось в один сезон завоевать и Кубок Гагарина, и Кубок Континента. Оба этих достижения связаны с именем главного тренера Игоря Никитина.