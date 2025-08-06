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Спортзал гимназии № 1 в Жуковском отремонтируют к 1 сентября

В округе Жуковский проводится ремонт спортивного зала гимназии № 1. Специалисты заменят пол, покрасят стены и потолок, проведут косметический ремонт раздевалок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы планируют завершить до начала нового учебного года, чтобы ученики могли заниматься спортом в комфортных условиях.

«Все работы завершим к началу учебного года. С 1 сентября учащиеся гимназии будут заниматься в обновленном отремонтированном зале», — подчеркнул глава городского округа Андроник Пак.

Также глава Жуковского напомнил, что в нынешнем году капитально ремонтируются дошкольные отделения лицея № 14 и школы № 6.

Помимо этого, одновременно ведутся текущие ремонты и в других учебных заведениях Жуковского, которые будут закончены к 25 августа текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.