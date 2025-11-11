Спортсмены Жуковского заняли призовые места на соревнованиях по настольному теннису

С 6 по 9 ноября в городе Тула проходили межрегиональные соревнования по настольному теннису: «Кубок памяти А.П. Патыльчака». Юные теннисисты из Жуковского «Метеора» приняли участие в турнире и показали хорошие результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жуковчанка Милана Фролова заняла первое место среди юниорок в группе до 18 лет. Серафима Горбунова стала бронзовым призером в возрастной категории до 14 лет и расположилась на 4-ой строчке среди участников в возрасте до 18 лет.

Напомним, что в сентябре ребята из «Метеора» приняли участие в личном Первенстве Московской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет, проходившем в Подольске. Для спортсменов, которые недавно начали заниматься настольным теннисом, это был первый опыт выездных соревнований. По итогам игр победы одержали Дмитрий Данилов и Иван Печников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.