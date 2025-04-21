Спортсмены Подмосковья взяли три медали на международных соревнованиях

Подмосковные спортсмены стали обладателями трех наград на международном соревновании по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Итогом выступления команды региона стали две золотые и одна бронзовая медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обладателями наград высшей пробы по итогам турнира стали боксер из Ногинска Володя Мнацаканян в весовой категории 48 кг и спортсмен из Подольска Михаил Усов в весовой категории 80 кг.

Бронзовую медаль завоевала представительница Клина Любовь Макеева, которая вступала в весовой категории 57 кг.

В состав сборной России на соревнованиях вошли 19 боксеров: 13 мужчин и 6 женщин. Всего в турнире приняли участие 150 боксеров из 16 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Германии, Доминиканской Республики, Сербии, Киргизии, Корейской Народно-Демократической Республики, Китая, Латвии, Молдовы, Казахстана, Монголии, Польши, Республики Корея, Израиля, Узбекистана и Таджикистана. Состязания прошли в Хабаровске с 14 по 19 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.