Спортсмены Подмосковья взяли пять медалей на международном турнире по фехтованию

Спортсмены из Московской области стали победителями и призерами международного турнира по фехтованию «Шпага Сириуса» в личном и командном первенствах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командных соревнованиях у женщин представительница Подмосковья Анастасия Солдатова в составе команды «Россиия-1» выиграла золотую медаль, а Татьяна Гудкова стала бронзовым призером, выступая в коллективе «Россиия-2».

В мужских командных состязаниях в составе команды «Россия-2» победителем стал Дмитрий Швелидзе. Второе место заняли спортсмены команды «Россия-3», в составе которой выступили два подмосковных фехтовальщика Георгий Бруев и Владимир Толасов.

В личных соревнованиях среди женщин Татьяна Гудкова стала серебряным призером.

Международные соревнования по фехтованию «Шпага Сириус» прошли в Краснодарском крае с 14 по 16 февраля. В турнире приняли участие более 300 фехтовальщиков из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.