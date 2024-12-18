Спортсмены Подмосковья успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по аэробике

Сразу два значимых старта по спортивной аэробике — Всероссийские соревнования «Венец Поволжья» и одноименный межрегиональный турнир были проведены в городе Чебоксары. Эти масштабные соревнования объединили более 850 спортсменов из 19 регионов России, а также гостей из Республики Беларусь, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Дмитровский городской округ на соревнованиях представили трое воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.» в возрастной категории 9-11 лет. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.

Мария Пузырькова в номинации «Соло» поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Ее выступление было ярким и запоминающимся, что позволило ей завоевать столь высокую награду.

Матвей Фомин в номинации «Мужское соло» также занял второе место, показав отличные результаты и мастерство. Кроме того, в паре с Марией Шумейко, Матвей стал бронзовым призером соревнований, добавив еще одну медаль в копилку достижений.

Тренируются дмитровские спортсмены под руководством опытного наставника Наталии Филоненко, которая вкладывает в своих подопечных всю душу, знания и умения.

«Поздравляем Марию Пузырькову, Матвея Фомина, Марию Шумейко и их тренера Наталию Филоненко с достойными результатами и заслуженными медалями. Эти медали — результат упорного труда, настойчивости и таланта. Мы всегда будем поддерживать наших спортсменов, создавая все условия для их дальнейшего роста и побед. Особые слова благодарности тренеру Наталии Викторовне за ее неоценимый вклад и преданность делу. Так держать!» — прокомментировала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.