Спортсмены Подмосковья удостоились премии «Герои нашего времени»

Трехкратная чемпионка мира по стрельбе из лука, призер Паралимпиады Елена Крутова и вице-чемпион России по следж-хоккею, игрок подмосковной команды «Феникс» Дмитрий Селянин стали победителями спортивной премии «Герои нашего времени», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из городского округа Подольск Елена Крутова одержала победу в номинации «Точка опоры», а Дмитрий Селянин был отмечен в номинации «Второе дыхание». Торжественная церемония вручения премии состоялась в Государственном Кремлевском Дворце. Спортивная премия «Герои нашего времени» учреждена Паралимпийским комитетом России при поддержке Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество».

​Президент России Владимир Путин направил приветственный адрес участникам и гостям мероприятия.

​«Президент РФ Владимир Путин определил одним из наших безусловных приоритетов, и нашим общим нравственным долгом — поддержать наших героев. Паралимпийский комитет России с самого начала СВО, заручившись поддержкой спортсменов-паралимпийцев, министерства спорта, госфонда „Защитники Отечества“ и других партнеров начал проводить большую совместную работу по вовлечению солдат и офицеров, получивших ранения, в Паралимпийское движение. Её результатами стало — более 300 ветеранов СВО в составах сборных субъектов России и более 10 — в национальные сборные. Лучшие из них — лауреаты сегодняшней церемонии», — прокомментировал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

​В качестве почетных гостей в награждении приняли участие руководители и представители Администрации президента РФ, Правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства спорта России, Министерства обороны России, Государственного фонда «Защитники Отечества», Олимпийского комитета России, спортивных федераций, а также олимпийские и паралимпийские чемпионы и звезды эстрады. Всего на мероприятии присутствовало более 1300 зрителей.

​Ведущими церемонии стали четырехкратный лауреат национальной премии ТЭФИ, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

​«Спортивная премия «Герои нашего времени» очень важна для ветеранов спецоперации. У каждого из них большой опыт не только в несении службы, но и в спорте. Награды, которые они получают сегодня, — это и признание их успехов, и мотивация для других ветеранов с серьезными травмами. Сегодня мы вместе с партнерами решаем общую задачу — помогать героям адаптироваться к мирной жизни. Спорт является одним из лучших инструментов для достижения этой цели. Благодаря нашим соревнованиям ветераны добиваются успехов в карьере, а боевое братство становится спортивным. Соревнования „Кубок Защитников Отечества“ среди ветеранов СВО проходят по всей стране. Турниры пользуются большой популярностью и открывают новые возможности для участников. Так, герои, показавшие выдающиеся результаты, становятся членами сборных команд страны по адаптивным видам спорта», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

​Премия «Герои нашего времени» проводится в десяти тематических номинациях среди участников специальной военной операции и других вооруженных конфликтов, а также среди спортсменов-паралимпийцев и организаторов, которые добились значительных успехов в спорте и являются примером для военнослужащих, получивших тяжелые ранения. Мероприятие приурочено к Году защитников Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне и организовано в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​«Премия „Герои нашего времени“, учрежденная нами совместно с Паралимпийским комитетом России, — это символ признания и уважения к тем, кто, преодолев серьезные испытания, не только нашел в себе силы вернуться к активной жизни, но и достиг высоких результатов в спорте. Эти люди — настоящий пример мужества, стойкости и вдохновения для всей страны. Их успехи показывают, что спорт способен не только восстанавливать тело, но и укреплять дух. Мы гордимся каждым лауреатом и рады поддерживать тех, кто своей волей и трудом доказывает: границ для силы духа не существует», — заявила председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.