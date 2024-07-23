Спортсмены Подмосковья стали призерами чемпионата России по кольцевым гонкам

Подмосковный гонщик Андрей Масленников одержал победу на пятом этапе чемпионата России в классе «Туринг-лайт», а Алексей Хаиров в классе «Спортпрототип CN» поднялся на вторую ступень пьедестала четвертого этапа Кубка России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый соревновательный день чемпионата России Андрей Масленников из города Королева со старта занял лидирующую позицию и с отрывом в 5 секунд от соперников завоевал золотой кубок. Второй день был менее удачным, но за счет набранных очков спортсмен стал победителем этапа и занял первую позицию турнирной таблицы чемпионата.

В этом сезоне гонщикам класса «Туринг-лайт» предстоит преодолеть еще три этапа до подведения заключительных итогов.

Первая часть гонки Кубка России в классе «Спортпрототип CN» прошла в плотном противостоянии сразу двух подмосковных спортсменов — Кирилла Киракозова из п. Вешки и Алексея Хаирова из Балашихи. Соревнования завершились первой победой в сезоне Хаирова. Второй соревновательный день выдался не менее конкурентным. Столкновение выбило Киракозова из борьбы за лидирующие позиции. А Хаирову до финишной прямой удалось сохранить первенство, но всего за несколько метров до финиша его сумел обогнать Сергей Иевлев из п. Глухово.

По итогам этапа Алексей Хаиров занял второе место на пьедестале почета, сохранив вторую позицию на Кубке России.

Следующий этап соревнований пройдет с 22 по 24 августа на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Пятый этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам прошел 20 и 21 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway (с. Верхнее Мячково) и был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.