Спортсмены Подмосковья стали победителями первенства Европы по спортивной борьбе

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые медали на первенстве Европы по спортивной борьбе грэпплинг среди юношей до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 38 кг не нашлось равных Гагику Джуликяну. Также в весе до 42 кг победителем европейского первенства стал еще один представитель Подмосковья в составе национальной сборной России — Ислам Гурбанов.

Оба спортсмена из Московской области представляют городской округ Домодедово. В финале соревнований они встретились с украинскими борцами и смогли завершить обе схватки в свою пользу.

Гагик Джуликян и Ислам Гурбанов тренируются в спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» в городском округе Домодедово.

​Первенство Европы по трем видам спортивной борьбы проходит в Республике Греция в городе Лутраки с 11 по 18 мая.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.